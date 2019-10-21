Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi

Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti

21.10.2019 16:03
Assange'ın ABD'ye iade davasının ertelenmesi talebi reddedildi

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti.


Assange'ın avukatlarının, Wikileaks kurucusunun ABD'ye iade davasının şubatta yapılması kararlaştırılan duruşmalarının 3 ay ertelenmesi talebi Westminster İlk Derece Mahkemesinde reddedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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