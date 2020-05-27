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Assan Panel, Kıbrıs'ın yerli otomobil fabrikasının çözüm ortağı oldu

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel'in ürünleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili Günsel'in fabrikasında kullanıldı.

Assan Panel, Kıbrıs'ın yerli otomobil fabrikasının çözüm ortağı oldu
27.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:13

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel'in ürünleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili Günsel'in fabrikasında kullanıldı. Elektrikli otomobil üretecek fabrika Yakın Doğu Üniversitesi'nin kampüsünde faaliyet gösterecek.

Kibar Grubu çatısında faaliyet gösteren Assan Panel büyük ölçekli uluslararası inşaat ve yapı projelerine devam ediyor. Ürün gamında bulunan ısı yalıtım panelleri, Güneş Panellerine uyumlu Solar Kepli Panel ve polikarbonat ışıklıklarla sürdürülebilir bina çözümleri üreten Assan Panel, küresel ısınmanın ciddi bir sorun haline gelmesiyle birlikte ön plana çıkan, geleceğin araçları olarak tanımlanan elektrikli otomobillerin üretileceği 'Günsel Fabrikası'nın çözüm ortağı oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilecek ilk yerli otomobil Günsel'in fabrika yapımında Assan Panel'in ürünleri kullanıldı.

Yapılan bilgilendirmede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilecek ilk yerli otomobil fabrikası olan Günsel üretim tesisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde yer alan 15 bini kapalı olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik alana kuruldu. Günsel'in çatı kaplama malzemesi olarak tercih edilen taşyünü dolgulu, yangın dayanımlı paneller Assan Panel'in Türkiye'de bulunan üç tesisinden biri olan Balıkesir Tesisi'nde üretildi. İlk etapta 1000 adet üretilecek yerli otomobil heyecanla bekleniyor. Otomobilin sloganı ise "Yenilikçi, verimli ve zarif" olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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