Assan Hanil'e "İşte Engel Yok" projesi kapsamında ödül

03.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "İşte Engel Yok" projesi kapsamında ödüle layık görüldü.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki farklı departmanlarda engelli bireylere iş alanı yarattığı için takdim edilen çınar plaketini Assan Hanil adına şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli İŞKUR yetkililerinden aldı.

Assan Hanil, 2017 yılında da İŞKUR tarafından "En Fazla Engelli İstihdam Eden Şirket" ödülünü almıştı.

Kaynak: AA