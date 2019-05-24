Assan Foods PLMA Fuarı'na lezzet kattı

Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods Amsterdam'da düzenlenen PLMA's World of Private Label 2019 Fuarı'na katıldı. 300'den fazla ürün çeşidiyle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Assan Foods'un sahip olduğu birbirinden lezzetli ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kibar Holding'in grup şirketlerinden, Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, Amsterdam'da bu sene 33'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük private label fuarı PLMA's World of Private Label 2019'da standıyla yer aldı. 70 ülkeden gıda ve gıda dışı private label üreticilerinin yer aldığı, 15 binden fazla ziyaretçinin katılım gösterdiği organizasyon, 21- 22 Mayıs 2019 tarihleri arasında RAI Exhibition Center'da düzenlendi.

"Türkiye'nin ilk sos ihracatını yapan firmayız"

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, "Dünya üzerindeki private label üreticileri başta olmak üzere, gıda sektöründeki birçok şirketi ve zincir market satın almacılarını bir araya getiren PLMA World of Private Label 2019 Fuarı'na senelerdir katılıyoruz. Bu senede çok yoğun geçti. Fuar boyunca Avrupa'nın ileri gelen zincir market müşterilerimizle toplantılar yaptık, potansiyel müşteriler ile görüştük. Sektördeki gelişmeleri bir kez daha yakından gözlemleme ve deneyimleme fırsatı yakaladık" dedi.

Şirket ürünlerinin katılımcılar tarafından oldukça beğenildiğinin altını çizen Hakan Koçoğlu, şöyle devam etti: "Assan Foods olarak Türkiye'nin ilk sos ihracatını yapan firmasıyız. Katma değeri yüksek ve kaliteli ürünlerimizin yanı sıra esnek üretim yapımızla yurt içinde sektör lideriyiz. Şu anda 300'den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2023'e kadar yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz".

"Colorado'yla Çin'de büyük başarı yakaladık"

Walmart'ın Çin'deki marketlerinde kendi markaları Colorado ile yer aldıklarına dikkat çeken Koçoğlu, "Hem private label alanında hem de kendi markalarımız olan Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla yurt içi ve yurt dışında oldukça ilgi görüyoruz. Örneğin ev dışı tüketim pazarını hedefleyerek, 2013 yılında lanse ettiğimiz sos markamız Colorado'yla yakın bir zamanda Çin gibi zor bir pazarda büyük başarı yakaladık. Raflardaki yerini aldıktan sadece 10 gün sonra tüketilen Colorado ürünümüz için Walmart, daha büyük oranda bir sipariş verdi. Ayrıca sahip olduğumuz farklı ürünler için de görüşmelere başladık. Var olduğumuz pazarlarda büyümemizi artırmak ve yeni pazarlarda yer almak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA