Assan Alüminyum'dan eğitime 150 tabletle destek

Assan Alüminyum, pandemi nedeniyle eğitimlerine evde devam eden ancak derslere erişim sağlayamayan öğrencilere teslim edilmek üzere 150 adet tablet bağışı yaptı.

Assan Alüminyum, pandemi nedeniyle eğitimlerine evde devam eden ancak derslere erişim sağlayamayan öğrencilere teslim edilmek üzere 150 adet tablet bağışı yaptı.

Assan Alüminyum'un açıklamasına göre, şirket, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak Tuzla Belediyesi'nin Askıda Tablet kampanyasına destek olan şirket, pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinde sürdüren, ancak derslere katılım ve takip için gerekli cihazları olmayan öğrenciler için devreye girdi. Assan Alüminyum, 150 adet tablet alımı gerçekleştirerek öğrencilerin eğitimlerine destek oldu.

Tuzla Belediyesi ile Assan Alüminyum arasında konuya ilişkin tören düzenlendi.

Törende konuşan Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Grubu olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında geleceğin teminatı çocukların ve eğitimin bulunduğunu bildirdi.

Kuruldukları günden bu yana toplumsal meselelere karşı daima duyarlı olduklarını kaydeden Kayabaşı, insan kaynaklarının gurur verici projelere imza attığı "Kibar Gönüllüleri" oluşumu aracılığıyla son iki yıldır binlerce çocuğa ulaştıklarını anlattı.

Grup şirketlerinin, bilhassa faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki sorunlara karşı son derece duyarlı ve iletişime açık olduğunu aktaran Kayabaşı, "Tuzla Belediyesi'nin Askıda Tablet projesi, Assan Alüminyum'un ivedilikle destek olma kararı aldığı, başka şirketlere de örnek olabilecek bir proje oldu. Yarınımızın teminatı çocuklarımızın eğitime eşit katılımı için benzer projelerde yer almaya, yenilerini üretmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Hiçbir öğrencimiz tabletsiz kalmasın"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Assan Alüminyum'un verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tabletsiz kalmasın diye Askıda Tablet kampanyasını başlattık. Tuzla'da ikamet eden ve tableti olmayan öğrencilerimiz için kampanyamıza büyük destek veren Assan Alüminyum ve Kibar Grubu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duyarlı davranışın başka kuruluşlara da örnek olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan