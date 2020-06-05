Assan Alüminyum'dan "Biyoçeşitlilik" projesi i Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği "Biyoçeşitlilik" projesiyle şirket, türü tehlike altında olan Mavi yıldız olarak adlandırılan "Amsonia orientalis" bitkisinin doğadaki varlığının ve Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinin sürdürülebilmesine olanak sağladı.

i Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği "Biyoçeşitlilik" projesiyle şirket, türü tehlike altında olan Mavi yıldız olarak adlandırılan "Amsonia orientalis" bitkisinin doğadaki varlığının ve Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinin sürdürülebilmesine olanak sağladı.

Assan Alüminyum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Dünya Çevre Günü'nün bu yıl ki temasının "Biyoçeşitlilik" olarak belirlenmesi konunun önemini ortaya koyarken, Assan Alüminyum da sürdürülebilirlik alanına katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket, sürdürülebilirlik ekseninde oluşturduğu projelere devam ederken, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile iş birliği yaparak biyoçeşitlilik projesine imza attı.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği "Biyoçeşitlilik" projesiyle şirket, türü tehlike altında olan Mavi yıldız olarak adlandırılan "Amsonia orientalis" bitkisinin doğadaki varlığının ve Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinin sürdürülebilmesine katkı sundu.

Assan Alüminyum, Türkiye'de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Balıkesir Hıdırlık Tepe'de bulunan, Yunanistan'da yüksek olasılıkla nesli tükenmiş olan ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan endemik Amsonia orientalis bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, çalışmalarla hem ülke ekonomisine katma değer yaratmaya hem de dünyaya ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Sürdürülebilirliğin şirketin en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Tüm üretim faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor, geri dönüşümü yüzde 100 oranında mümkün olan alüminyumun bu özelliğinden maksimum derecede faydalanıyoruz. Öte yandan ürettiğimiz projelerle de gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için çaba gösteriyoruz. Son olarak Kocaeli Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle nesli tükenme tehlikesinde olan 'Amsonia orientalis' bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğada uygun yerlere tekrar kazandırılması için üretilen projenin çıktılarını aldık.

Ülkemizde Mavi Yıldız, Doğu Razyası, Avrupa Mavi Yıldızı isimleriyle de bilinen, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede yer alan, ayrıca Avrupa Konseyi'nin 2002'de 'Florada kesinlikle korunması gereken türler'den ilan edilen bitki, yaklaşık 8 aylık çalışma sonucu yeniden doğaya kazandırıldı. Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nün Assan Alüminyum iş birliğiyle imza attığı bu proje üniversite sanayi iş birlikleri arasında kapsamı bakımından ilk ve öncül nitelik taşıyor."

Güngör, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün tüm dünyanın bu konuda farkındalık kazanması için biyoçeşitlilik temasıyla kutlanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu, yaptıkları çalışmalarla bu güne ve günün amacına katkı sağladıklarını aktardı.

Kaynak: AA