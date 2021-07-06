ASRock, Windows 11 Uyumlu Anakartlarını Tanıttı
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ASRock, Windows 11 Uyumlu Anakartlarını Tanıttı

ASRock, Windows 11 Uyumlu Anakartlarını Tanıttı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Teknoloji şirketi ASRock, Microsoft'un yeni Windows 11 işletim sistemiyle uyumlu AMD ve Intel anakartlarını açıkladı.

Teknoloji şirketi ASRock, Microsoft'un yeni Windows 11 işletim sistemiyle uyumlu AMD ve Intel anakartlarını açıkladı.

Windows 11'in düzgün çalışması için etkinleştirilmesi için TPM 2.0 veya Güvenilir Platform Modülü Sürüm 2.0'ın gerekli olduğu bildirildi. Mevcut anakartınızda TPM donanım modülü yoksa, her ikisi de BIOS'ta bulunan AMD anakart serisindeki fTPM'ye veya Intel serisindeki PTT'ye erişim yoluyla TPM 2.0 doğrulaması kullanılabilir.

Önemli verilerinizi kaybetmemeniz için işletim sisteminizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce sisteminizin uyumluluğunu kontrol etmenizi öneriyoruz.

ASRock Windows 11 Uyumlu AMD Anakartlar

AM4 300 Series - X399, X370, B350 ve A320

AM4 400 Series - X470, B450

AM4 500 Series - X570, B550, A520

TRX40 Series - TRX40

ASRock, AMD anakart tüketicilerine bu talimatlara göre fTPM'yi etkinleştirmeleri talimatını veriyor.

BIOS'ta fTPM'i etkinleştirmek için BIOS arayüzünde yapmanız gerekenler:

Advance > CPU Configuration > sayfada AMD fRPM switch'i bulun.

Bulduktan sonra arayüzde AMD CPU fTPM'i ayarlayın.

ASRock Windows 11 Uyumlu Intel Anakartlar

Intel 100 Series - Z170, H170, B150, H110

Intel 200 Series - Z270, H270, B250

Intel 300 Series - Z390, Z370, H370, B360, B365, H310, H310C

Intel 400 Series - Z490, H470, B460, H410

Intel 500 Series - Z590, B560, H510, H570

Intel X299 Series - X299

ASRock, Intel anakart tüketicilerine bu talimatlara göre PTT'yi etkinleştirmeleri talimatını veriyor.

Security sayfasına gidin ve ardından Intel Platform Trust Technology seçeneğini seçin.

Ardından UEFI BIOS altında bulunan Intel Platform Trust Technology'i aktif edin.

Gördüğümüz kadarıyla Microsoft, Windows 11'in etkin olduğu bilgisayarlarınızı kullanmanın yepyeni bir yolunu yaratmayı hedefliyor.

Windows 11 destekleyen yeni anakartlar çıktıkça sizleri haberdar edeceğiz.

Kaynak: Turkmmo

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