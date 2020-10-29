Asrın projesi Marmaray 7 yaşında

Asrın projesi Marmaray 7 yaşında Taşınan yolcu sayısı 500 milyonu aşan Marmaray'da bugüne kadar 328 trenle 142 bin ton yük taşındı Marmaray trenleri açıldığı günden bugüne kadar 697 bin 529 sefer yaparak dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar toplamda 14 milyon 700 bin kilometre yol kat...

Asrın projesi Marmaray 7 yaşında

Taşınan yolcu sayısı 500 milyonu aşan Marmaray'da bugüne kadar 328 trenle 142 bin ton yük taşındı

Marmaray trenleri açıldığı günden bugüne kadar 697 bin 529 sefer yaparak dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar toplamda 14 milyon 700 bin kilometre yol kat etti

İSTANBUL - Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren "asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray, hizmet verdiği 7 yılda dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar sefer yaparak toplamda 14 milyon 700 bin kilometre yol kat etti.

İlk olarak Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminde 29 Ekim 2013'te hizmete giren Marmaray'ın 13 Mart 2019 tarihinden itibaren Halkalı-Gebze kesimi de işletmeye alındı. Hizmete girmesinin üzerinden 7 yıl geçen ve her geçen yıl daha fazla vatandaşın tercih ettiği Marmaray'da 502 milyondan fazla kişi güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, açıldığı yıl 9 milyon yolcunun geçtiği Marmaray'da 2018 yılında 68 milyon, 2019 yılında 124 milyon yolcu taşındı. Avrupa yakasında 14, Anadolu yakasında 29 olmak üzere toplam 43 istasyonda 76,6 kilometre uzunluğa sahip güzergahta hizmet veren Marmaray trenleri, Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika ve Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika aralıklarla çalışıyor. Günde bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabilen 10 vagondan oluşan setlerle pazartesi-cumartesi arası 6 günde 333 sefer, pazar günü 249 sefer yapılan Marmaray'da pandemi öncesinde günlük ortalama yolcu sayısı 450 bine ulaşıyorken, pandemi sonrasındaki günlük ortalama yolcu sayısı 240 bin civarında gerçekleşiyor.

Marmaray trenleri, 29 Ekim 2013-11 Mart 2019 tarihleri arasında Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme kesiminde 5 istasyonda toplam 526 bin 297 sefer, 12 Mart 2019 tarihi itibarıyla da Halkalı-Gebze hattında 43 istasyonda toplam 171 bin 232 sefer yaptı. Marmaray trenleri açıldığı günden bugüne kadar 697 bin 529 sefer yaparak dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar toplam 14 milyon 700 bin kilometre yol kat ettti.

Marmaray diğer kentiçi ulaşım modları ile entegre halinde çalışıyor

Marmaray, İstanbul'un şehir içi ulaşım ağının ana omurgasını oluşturuyor. Diğer sistemlerle entegre halinde olan Marmaray'da hedef günde 1 milyon yolcuya ulaşmak. Marmaray şehirlerarası yolcu taşımacılığı için de büyük kolaylık sağlıyor. Yüksek hızlı trenlerle Halkalı'ya kadar ulaşmak mümkün hale geldi. Bugüne kadar taşınan toplam yolcuların yüzde 16,89'u Yenikapı, yüzde 13,61'i Üsküdar, yüzde 8,99'u Sirkeci, yüzde 7,79'u Ayrılık Çeşmesi olarak dağılım gösterdi.

Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım Marmaray ile sağlanıyor

Marmaray'da geçen yıl ve bu yıl yurt içi ve yurt dışı yük taşımalarında milat yaşandı. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz yolcu ve yük taşımacılığına imkan veren Marmaray'dan Kasım 2019'da Çin-Avrupa arasında ilk transit tren geçiş yaptı. Faaliyete geçtiği günden beri BTK demiryolu hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapıldı. Ayrıca yurtiçi yük trenleri de Marmaray Tüp Geçişi'ni kullanarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başladı. Daha önce Anadolu'nun üretim merkezlerinden trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçerek aktarma yapılmadan varış yerlerine ulaşacak. Bu sayede sanayiciler, üreticiler ve ihracatçıların lojistik maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacak. Bu kapsamda 8 Mayıs tarihinde Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığındaki yurtiçi yük treni 9 Mayıs'ta Çorlu'ya ulaştı.

Marmaray'dan 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı 142 bin ton oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı