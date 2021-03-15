Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi konusu ne, yazarı kim?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin anlatıldığı kitap "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" vatandaşların merak konusu oldu.

ASRIN KÜRESEL SALGINI-TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE BAŞARILI MÜCADELESİ KONUSU NE?

Kitap, "Bir Yıla Hızlı Bakış", "Türkiye'nin Vizyoner Sağlık Politikası ve Yatırımları", "Türkiye'nin Koronavirüsle Örnek Mücadelesi", "Kapsayıcı Sağlık Hizmetleri", "Ekonomik İstikrar İçin Destekler ve Tedbirler", "Çalışma ve Toplumsal Hayatı Koruma", "Kesintisiz ve Uzaktan Eğitim", "Adalet Hizmetlerinin Sürekliliği", "Kontrollü Sosyal Hayat ve Denetim", "Sanayiyi Destekleyici Adımlar", "Ulaşım ve Haberleşme Alanında Tedbirler", "Tarım Dostu Düzenlemeler", "Temassız ve Kesintisiz Ticaret", "Güvenli Turizm ve Teşvikler", "Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Alanında Destekleyici Çalışmalar", "Salgın Döneminde Dini Hizmetler", "Bilimsel Çalışmalar, Projeler ve Yayınlar", "Uluslararası Yardımlar ve Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tahliye Operasyonu", "Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesinin İletişimi" ve "Uluslararası Medyada Türkiye'nin Başarısı" bölümlerinden oluşuyor.

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