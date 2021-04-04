Asrın İşadamları Derneği'nden 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması
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Asrın İşadamları Derneği'nden 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Asrın İşadamları Derneği'nden 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Bu çağda hala darbe düşüncesi ile iktidarları hizaya çekmek ya da değişimini hayal etmek tam anlamıyla ilkelliktir.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Bu çağda hala darbe düşüncesi ile iktidarları hizaya çekmek ya da değişimini hayal etmek tam anlamıyla ilkelliktir." ifadesini kullandı.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede siyasal mekanizmaların sivil toplum kuruluşları (STK) ile varlıklarını devam ettirdiklerini, eski reflekslerin bir yansıması olarak ortaya darbe imalı bir bildiri koymanın tek kelime ile talihsizlik olduğunu belirtti.

Danışman, şunları kaydetti:

"Talihsizliktir. Çünkü, yanlış bulunan bir kısım uygulamaları ya da anlayışları iktidardan uzaklaştırmanın yolunu darbe olarak görmek artık üçüncü değil, beşinci sınıf ülkelerde devreye konan bir çözüm yoludur. Bu çağda hala darbe düşüncesi ile iktidarları hizaya çekmek ya da değişimini hayal etmek tam anlamıyla ilkelliktir.

Acaba bu amiraller, Myanmar'da yaşananlardan çok mu bahtiyar oldular? Yoksa tüm Batı merkezlerinin desteklediği Sisi iktidarına mı özendi? Dolayısıyla kenarda refah içinde oturup hayalini kurdukları iktidar fantezilerini mi gerçekleştirmeyi arzu ettiler? Yoksa birileri onları yine eskilerde olduğu gibi öne sürüp arkadan başka hesaplar mı yaptı? Artık ülke olarak bazı ilkel teknikleri kullanarak iktidar değişimi sağlama aşamalarını geçmiş olmanın zamanı gelmedi mi? Seçme seçilmenin mümkün olduğu, seçimlerin zamanında yapıldığı bir atmosferde darbe düşüncesi tek kelime ile acizliktir. Darbe, topluma söyleyecek sözü olmayanların, insanları siyasal beceri ya da söylemle ikna etmeyi başaramayanların müracaat edebilecekleri karanlık bir yoldur. Bu millet de artık karanlık yollara izin vermez. Siyasal olarak her görüşün dile gelebildiği, her görüşün partisinin olabildiği ve her görüşün yeni parti kurma imkanının olduğu bir ortamda darbe düşüncesi gerçek anlamıyla millete saygısızlık ve kötü niyettir."

Darbe ile iktidar değişimi hayal eden çılgın düşünce sahiplerini kınadıklarını aktaran Danışman, "Farklı düşüncelerini iktidara getirmek azminde olan herkes, eğer bu iddialarında samimiyse emellerini gerçekleştirmek için siyasal arenaya çıksın. Başka yollara tevessül etmesinler. Bu hatırlatmayı, tüm karanlık odaklara önemli bir uyarı olarak STK sorumluluğumuzun bir gereği olmak üzere milletimizle paylaşmayı zorunlu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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