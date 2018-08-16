Asrın Felaketinin Merkez Üssü "Ağır Hasarlıları"Ndan Kurtuldu

TAHİR TURAN EROĞLU - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te ağır hasar alan binalar yıkılırken, depremden sonra yapı yasaklı alan ilan edilen Denizevler Mahallesi'ndeki binaların da yıl sonuna kadar boşaltılması hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

TBMM Deprem Ri·ski·ni·n Araştırılarak Deprem Yöneti·mi·nde Alınması Gereken Önlemleri·n Beli·rlenmesi· Amacıyla Kurulan Mecli·s Araştırması Komi·syonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.



Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremde, 16 milyona yakın insan değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.



"Geleceğimizi, depremden aldığımız dersle yeniden şekillendirdik"

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, merkez üssü Gölcük'te büyük yıkıma yol açtığını hatırlattı.

"Depremin ardından bir daha Gölcük'te yaşamın devam edip edemeyeceği yönünde ciddi tereddütler vardı." diyen Ellibeş, altyapısı, üstyapısı, sosyal, kültürel, sportif, sağlık ve eğitim tesisleriyle "durmuş bir Gölcük" ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

İlçede 12 bin 500 binanın yıkıldığını, 6 bin kişinin deprem şehidi olduğunu aktaran Ellibeş, şunları anlattı:

"Gölcük, tabir yerindeyse depremin enkazından adeta bir filiz gibi doğarak yaşama sımsıkı sarıldı, yaralarını sardı, el ele, kol kola, gönül gönüle birliktelik içinde mücadele etti. Bugün itibarıyla baktığınızda günlük yaşamın aksamadan devam ettiği bir Gölcük'e kavuştuk. Tek geri gelmeyecek olan şehitlerimiz... Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Maddi kayıplarımızı zaman içinde kazandık, kazanmaya da devam ediyoruz. Geleceğimizi, depremden aldığımız dersle yeniden şekillendirdik. Daha da güçlü bir irade ortaya koyarak olası bir depremde aynı acıyı, aynı bedeli ödememek adına önlemlerimizi alarak yaşantımızı sürdürüyoruz."

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Ellibeş, ilçede kentsel dönüşüme ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Ağır hasarlı ifade edilen bina konumunda yıkılması gereken binamız yok. Orta hasarlı olup güçlendirilen binalarımız var. Bunların bir kısmı ruhsatlarına uygun olarak, bir kısmı da resmi kayıtlara girmeden güçlendirilmiş. Onlar Bakanlığımız, Valiliğimiz ve AFAD'ın kontrolünde birlikte yaptığımız çalışmalarla tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapıldı. Yıkılması gereken, tespit edilip de yıkılmayan binamız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yeni binaların deprem yönetmeliğine harfiyen uyularak yapılması hususunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını vurgulayan Ellibeş, şöyle devam etti:

"Zemin etütleri sonucunda çıkan veriler doğrultusunda yapılan projelerin yerinde uygulanmasını sağlayarak deprem sonrası yapılan tüm binalar, sağlıklı ve güvenli olarak kayıtlara geçti. Ancak 1999 öncesi bina stokları her halükarda bizim için bir tehdit. Olası bir depremde bunların yıkılabileceği ihtimali güçlü. O nedenle Gölcük'ün, özellikle kentimizin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bu anlayışla 6306 sayılı yasanın uygulaması anlamında iki bölgede üç riskli alan, iki rezerv alanda kentsel dönüşüm kararı aldık. Bakanlar Kurulu'nda ilan edildi ve bunlardan en önemlilerinden biri 'Denizevler' diye bilinen depremde çöken, depremin ardından yapı yasaklı alan olarak ilan edilen ancak 19 yıl geçmesine rağmen halen binaların durduğu alan. Bunu başardık çok şükür, 541 konuttan oluşan yeni rezerv alanda yeni konutlar imar edilmeye başlandı. İnşası hızla devam ediyor. Muhtemelen bu yılın sonunda tamamlanacak, Denizevler'deki hak sahiplerimiz oraya nakledilecek. Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen Denizevler bölgesi boşaltılmış olacak."

Mehmet Ellibeş, bir diğer kentsel dönüşüm alanının da sanayi dönüşüm alanı olduğuna değinerek, "Bunu da başarıyla tamamladık, ağustos ayı sonu itibarıyla bu dönüşüm de bitmiş, vatandaşlarımız yeni binalarına geçmiş olacak." dedi.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam edecek"

"Gölcük'ün kalbi" olarak ifade edilebilecek çarşı merkezinde de kentsel dönüşüm alanı bulunduğuna işaret eden Ellibeş, şu bilgileri verdi:

"Bu bölgede TOKİ ile birlikte bir çalışma yapılacak. Takriben önümüzdeki yılın başında burada yıkımlar yapılarak yeni binaların yapımına başlanacaktır. Bu şekliyle kentsel dönüşümün ilk uygulamalarının Gölcük'te başarıyla sürdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle depremden önce var olan bina stoklarının yenilenmesi hususunda kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam edecek. Asrın felaketinin üzerinden geçen 19 yıl sonucu yaşanan sıkıntılar ve kayıplarımız, kalbimizde, yüreğimizde taptaze duruyor. İnşallah Rabb'im bir daha bizi böylesi zor imtihanlarla sınamaz. Sınadığı zaman da inşallah can kaybı olmadan deprem ve diğer felaketleri atlatmış oluruz."