ASRİAD Yüksekova'da ihtiyaç sahibi 70 aileye et dağıttı
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ASRİAD Yüksekova'da ihtiyaç sahibi 70 aileye et dağıttı

ASRİAD Yüksekova'da ihtiyaç sahibi 70 aileye et dağıttı
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çukurca ve Hakkari'nin ardından Yüksekova ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine et dağıttı.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çukurca ve Hakkari'nin ardından Yüksekova ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine et dağıttı.

ASRİAD Hakkari Şubesi'nin ramazan yardımları kapsamında Yüksekova ilçesindeki ihtiyaç sahibi 70 aileye, 245 kilo et dağıtıldı.

Adak etleri, ASRİAD Yönetim Kurulu üyeleri Azmi Demir, Yasin Çatal ve Kerem Yüzgeç'in katılımı ile tespit edilen ailelere teslim edildi.

Dernekçe hayata geçirilen 'Sosyal Sorumluluk' projesi kapsamında Yüksekova ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini belirten ASRİAD Hakkari Şube Başkanı İş Adamı Nazmi Demir, desteklerinin Şemdinli ve Derecik ilçesinde de devam edeceğini belirtti.

Demir, "Bu hayır işimizde adadığımız adakların hayrını Allah kabul etsin. Allah bu mübarek günde birlik ve beraberliğimizi daim etsin ASRİAD Hakkari Şubesini bu hayır işindeki emeği, heyecanı ve organizasyonu için tebrik ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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