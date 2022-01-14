ASRİAD'tan Vali Akbıyık'a ziyaret

HAKKARİ (AA) - Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şube Başkanı Nazmi Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Demir, ASRİAD'ın dernek faaliyetleri ve misyonu hakkında Vali Akbıyık'ı bilgilendirdi.

Derneğin sloganının "önce nitelik" olduğunu belirten Demir, "Gelir ve servet dağılımının hakkaniyetli sürdürülebilir bir düzene ulaşmasını sağlama vizyonumuzla fıtrata uyumlu değer yargılarına dayalı ve yaşanan bir ekonomi üretme misyonu ile hizmet veren bir derneğiz. Ticarette ahlaki değerleri önemseyen iş adamlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşu olarak şehrimizin ve ülkemizin problemlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Demir ve üyelere başarı dileğinde bulundu.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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