ASRİAD'ta Aziz Özel güven tazeledi
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ASRİAD'ta Aziz Özel güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ASRİAD'ta Aziz Özel güven tazeledi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesinde gerçekleştirilen genel kurulda Başkanlığa yeniden seçilen Aziz Özel güven tazeledi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesinde gerçekleştirilen genel kurulda Başkanlığa yeniden seçilen Aziz Özel güven tazeledi.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Aziz Özel, kuruldukları günden bu yana sosyal ve ticaret alanlarında Malatya da belli bir noktaya geldiklerini belirterek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Dernek üyeleri arasında 'Nitelikli Ticareti' uygulamasının öneminden de bahseden Özel, üyeler arası ticaretin de büyüyerek devam ettiğini ifade etti. Üyeleri ve derneklerinin büyümesi adına için çalışmalara da imza attıklarını kaydeden Özel, "Tüm sektörlerde üye kazandırıp mevcut üyelerimiz ile ASRİAD avantajları ile ticaretini sağlamamız lazım." dedi.

Pandemi nedeniyle birçok etkinlikleri gerçekleştiremediklerinde de bahseden Özel, "Derneğimiz ile ilgili belirlediğiniz konularda yapılmasını istediğiniz herhangi bir konuyu ilgili komisyon başkanları veya benimle paylaşabilir ve gerekeni yapılmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Aziz Özel yeniden şube başkanlığı görevine seçildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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