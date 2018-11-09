Asriad, Samsun'u Dijital Türkiye Platformu'nun Pilot Şehri Yapmak İstiyor

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan, Türkiye'nin endüstri 4.0'ı olan Samsun'un 'Dijital Türkiye Platformu'nun pilot illerinden biri olması için çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.

Yeni kurulan ASRİAD Samsun Şubesi üyeleri, Samsun'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Derneğin faaliyetleri ve Samsun'a yapacakları hizmetler hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Furkan Okudan, Dijital Türkiye Platformu'nun pilot şehirlerinden bir tanesinin Samsun olması için çalışacaklarını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun ve Türkiye ekonomisinin gelişmesi için birçok yenilik gerçekleştireceklerinin altını çizen Furkan Okudan, "3 hafta önce genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yeni kurulan bir derneğiz. 17 Kasım'da da açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte Samsun'da iş geliştirme toplantıları ve fuarlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Derneğimizin 2019 yılındaki esas ana çalışması dünyada çok konuşulan endüstri 4.0 projesidir. Cumhurbaşkanımız bunun adını değiştirerek, Dijital Türkiye Platformu ismini kullanmaya başladı. Bununla ilgili birçok kuruma talimatlar verildi. Türkiye'de 10 pilot şehir belirlendi. Bu 10 ilin 7 tanesi şuan için belirlendi. 3 il hala belli değil. Bu 3 ilden 1 tanesinin Samsun olması için çeşitli girişimlerde bulunup, çalışmalar yapmak istiyoruz. Eğer başarabilirsek bunu devletle ortak bir şekilde yapıp yürütmeyi hedefliyoruz. Ama olmazsa kendi imkanlarımızla yatırım teşvik belgesi kullanarak ya da Avrupa hibe programlarına başvurarak, Samsun'a ortak bir Dijital Akademi Merkezi kurmak istiyoruz. Günümüzdeki endüstri 4.0 teknolojisini Dijital Türkiye Platformu anarsak sanayideki dijitalleşme teknolojileri, robotlaşma, akıllı tarım, eğitimde dijitalleşme ve 3 boyutlu eğitim sistemine geçmek gibi çalışmalarımız olacak" dedi.

Okudan'ın konuşmasının ardından söz alan ASRİAD Samsun Şubesi AR-GE Komisyonu Başkanı Semih Şener, sunum gerçekleştirdi. - SAMSUN