ASRİAD Malatya seçime hazırlanıyor

Pandemi nedeniyle ertelenen kongrelerin 1 Mart itibariyle yeniden yapılmasının yolunun açılması ile birlikte Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi'de 27 Mart'ta seçime gidecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, genel merkezi İstanbul olan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi'nin 2018 yılında kurulduğunu anımsatarak, "Önce Nitelik sloganı ile yola başlayan, gelir ve servet dağılımının hakkaniyetli, sürdürülebilir bir düzene ulaşmasını sağlamak, fıtrata uyumlu, değer yargılarına dayalı ve yaşayan bir ekonomi üretmek 'vizyon ve misyonu ile hareket eden bir sivil toplum kuruluşu olan ASRİAD Malatya'da faaliyetleri ile ses getiren bir dernek oldu" dedi.

Malatya'da İŞ-GEM, KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı, üniversiteler ve resmi kurumlar ile koordineli şekilde hareket edip kamu yararına faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Özel, ticari anlamda da Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını dile getirdi. Ticareti önce kendi üyeleri arasında oluşturup, geliştirmeyi hedef haline getirdiklerini belirten Özel, "Üyeler arası ticari faaliyetlerde Türkiye genelinde 1'lik ve 3'lik başarılarına imza atmıştır. Kurulduğundan bu yana Malatya Şubesi olarak üyeler arasında 62 milyon liralık ticaret gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarının kongre kısıtlamasının 1 Mart 2021 tarihinde kalktığını anımsatan Özel, bu kapsamda 27 Mart günü seçime gidileceğini açıkladı. Genel kurullarını yaptıktan sonra dernek faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam edeceklerini ve kamu yararına faaliyetlere devam edeceklerini ifade eden Özel, Malatya ve Türkiye ekonomisine katkılarını artırarak devam edeceklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı