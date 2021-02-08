ASRİAD, ihracat hedefini 2 milyar dolar olarak belirledi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD, üye firmaları için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASRİAD, son iki yıldır üyelerinin ticari hacimlerini artırmak ve ülke ekonomisine fayda sağlamak hedefiyle ticaret toplantıları düzenleyen bir iş insanları derneği olarak tüm faaliyetlerini salgına rağmen sürdürüyor.

Aldığı aksiyonlarla sürekli ve düzenli biçimde faaliyet planlarını takip eden ASRİAD, üyelerinin ticari hayatlarında önemli bir yer tutarken, üye firmaları için de 2 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledi.

ASRİAD'da bugüne kadar 521 milyon TL'nin üzerinde yapılan binlerce alışverişin tamamı arzu edilen sonuçlarla tamamlandı. Dernek, üyelerini büyük bir titizlikle kabul ederken, sayıları ikinci planda tutuyor.

ASRİAD'dan 101 dakikada 216 milyon TL'lik ticaret anlaşması

Açıklamaya göre, 100 haftadır düzenli olarak yapılan ve salgın döneminde de çevrim içi devam eden ticaret toplantılarının 101'incisi "101 dakikada, 101 milyon TL'lik ticaret hedefi" sloganıyla gerçekleştirildi. İstanbul Genel Merkez ve 24 şubesinden toplamda 1.112 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 216 milyon TL'lik anlaşma ile yeni bir rekora imza atıldı.

101. ticaret toplantısında ASRİAD, 2 milyar dolarlık ihracat hedeflerinde de niteliğe ve katma değere olan ihtiyacı vurguladı. Bu yönde çalışmalarına devam eden ASRİAD Export birimi, ülke bazlı stratejik araştırma ve ihtiyaç belirleme çalışmaları yapıyor.

"ASRİAD mensubu iş insanlarının ticaret performansı fevkalade memnuniyet verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, ASRİAD mensubu iş insanlarının salgın dönemi engelini aşarak yüksek gayretle ortaya koydukları ticaret performansının fevkalade memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Danışman, 101. ticaret toplantısına ilişkin, "Ülkemizin her tarafında iş yapmaya gayret eden iş insanlarımız pandemi şartları dolayısıyla büyük zorluklar yaşamaktadır. ASRİAD kardeşliği ve ASRİAD güven atmosferi, sanal atmosferin doğru değerlendirilmesini sağlamış ve bunu önemli bir fırsata dönüştürmüştür. İşin hacminden daha önemlisi, böyle bir dönemde yeni teknolojiyi iyi kullanarak iletişimi devam ettirmek ve iş imkanlarını sonuna kadar takip edebilme becerisini yaygınlaştırmaktır. Bu da başarılmıştır. Emeği geçen tüm kardeşlerime çok özel teşekkürlerimi sunuyor, sizlerle birlikte daha nice zorlukların üstesinden başarıyla gelebileceğimize olan inancımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

ASRİAD İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sami Bektaş ise "Biz işimizi doğru yaptıkça, doğru yapılan işlerimizi paylaştıkça, paylaşılan işlerimize sahip çıktıkça işte o zaman markalaşacak ve markalarımız ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ASRİAD tarafından 2020 yılında ilk kez gerçekleştirilen 1. Ticaretin Yıldızları ödül gecesinde "400 iş insanı, 2 saatte 2 milyon TL" konseptiyle bir ticaret etkinliği düzenlenmişti. "2 saatte 2 milyon TL" hedefiyle başlayan ticari etkinlik sonunda geceye katılan 400 iş insanı toplam 9 milyon 52 bin TL'lik anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak