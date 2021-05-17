ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak"
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ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak"

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: 'Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak'
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, esnafa yönelik açıklanan yeni destek paketine ilişkin, "Her şeye rağmen bu desteklerin esnafımıza nefes olacak.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, esnafa yönelik açıklanan yeni destek paketine ilişkin, "Her şeye rağmen bu desteklerin esnafımıza nefes olacak." dedi.

Danışman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Birinci grupta yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, hamam, kırtasiye, internet kafe, lunapark gibi işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını kaydeden Danışman, şu bilgileri verdi:

"İkinci grupta yer alan bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabı, konfeksiyon, zücaciye, tuhafiye, lokantalar, pastaneler, dondurma, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcılar ve kurs işletmelerine ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Bu grupta 1 milyon 384 binden fazla esnaf bulunduğu anlaşılmaktadır. Krediler hibe olarak karşılıksız verilecektir. Tüccar, sanayici, büyük şirketler için de Nefes Kredisi adı altında finansa erişim kolaylığı sağlanacağı ifade edilerek detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirileceği ifade edilmiştir."

"Bazı kesimler çok daha fazla etkilendi"

ASRİAD Genel Başkanı Danışman, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın şartlarının ekonomiyi ve ekonomi içindeki bazı kesimleri aşırı etkilediğini belirterek, Türkiye'nin salgına iyi şartlarda yakalanmadığını, bu yüzden devlet desteklerinin çok ileri düzeye eriştirilemediğini anlattı.

Danışman, "Benzer ülkelerde destek seviyelerinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak." diye konuştu.

Salgınla ilgili geçen ay yaşanan rakamların son zirve olması temennisinde bulunan Danışman, "Artık bundan böyle dünyamız kendi performansını ortaya koyacak fırsatların peşinden koşsun ve açıklarını kapatsın. İnşallah bundan sonra bu gelişmeleri konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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