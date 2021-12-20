ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerekiyor"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ekonomide teenni ile hareket edilmesi gerektiğini, ekonomik meselelerin toplumsal psikolojiden fevkalade etkilendiği böyle dönemlerde olabildiğince siyaset malzemesi yapmadan ekonominin kendi gerçeklerini konuşmak gerektiğini belirti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya görüşlerine yer verilen Danışman, salgın sürecinin sonlarına doğru yaklaşmakta olduklarını umut ettiklerini ve bu sürecin getirdiği çok yüksek düzeyli ekonomik yükler olduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Danışman, küresel anlamda bir kısım sıkıntıların yığınla maliyet üretmekte olduğuna belirterek, enerji maliyetinden ham madde kısıtlarına, navlun sorunundan parasal genişlemelerin getirdiği enflasyon streslerine varıncaya kadar küresel anlamda problemlerin önemli negatif birikimlere sebep olduğunu belirtti.

Danışman, "Bütçeden ciddi anlamda vatandaşı destekleyen ekonomiler, GSYH küçülmeleri yaşamaktadırlar. 2021'in küçülme sorunları, 2022'ye de sorun aktarmak zorundadır." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin salgın sürecinden birçok ülkeye göre çok daha iyi şartlarda çıkmakta olduğunu belirten Danışman, şunları kaydetti:

"Ancak, kendi özel şartlarımız dolayısıyla yaşadığımız problemler toplumu etkileyecek seviyeye gelmiştir. Böyle dönemlerin karakteri gereği, zaten kur hareketleri dolayısıyla fakirleşme endişesiyle ekranlara gözünü dikmiş olan insanımıza daha fazla yük yüklememek ve gerilimi artırmamak son derece önem arz etmektedir. Olabildiğince nesnel ekonomi konuşmak zamanıdır. Ekonomi de soğukkanlı olmayı ve ortak menfaatleri koordine etmeyi gerektirir. Hiç kimsenin ve kurumun bu ülkenin üzerinde bir konumla meseleye yaklaşmasına gerek yoktur. Hepimizin aynı gemide olduğu gerçeği en yüksek ortak zeminimizdir. Onun iyileşmesi için gerekenler üzerinde kafa yormamız ve birbirimizin iyi niyetli değerlendirmelerini dinlememiz ve en doğruyu bulma istikametindeki müzakerelere katkı vermemiz şarttır.

Bu badireyi de atlatacağız. Elbette tortuları can sıkıcı olmaktadır. Kur maliyeti, fakirleştirici etki oluşturmaktadır. Faiz sorunu kadim bir sorundur. Hepsinin sonucu oluşan enflasyon, ekonomiyi yiyip bitirmektedir. Ancak, böyle dönemlerde en fazla ihtiyacımız olan şeyin teenni olduğunu hepimiz bir kez daha hatırlamalıyız. Sükunetle ekonomiyi hem konuşup hem de sorunlarını çözebiliriz. Gelecek günler daha iyi olacaktır."

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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