Asriad'dan Malazgirt Zaferi Mesajı

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında "Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, bu coğrafyayı vatan kılma özlemi milletimizin tarihi yürüyüşünü ve yükselişini hızlandırmıştır" dedi.

ASRİAD Başkanı Özel, mesajında Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıldönümünü kutlayarak, "Bundan tam 947 yıl önce Malazgirt Ovasında Sultan Alparslan komutasında Selçuklu Orduları, Bizans'ı yenilgiye uğratarak büyük Türk tarihinde yeni bir dönem açmıştır. Malazgirt Savaşı, Selçuklulara Anadolu'nun tapusunu vermişti. İlerleyen 20 yıl içerisinde hızla Anadolu içlerine göç hareketleri başlatılarak Türkleştirilen Anadolu, İç Asya'daki diğer Türk devletlerinin de göçleriyle bir Türk yurduna dönüştü" ifadelerine yer verdi.

Özel, mesajını şöyle tamamladı:

"Milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve devletimizin bekasını korumak öncelikli vazifemizdir. Anadolu'yu ebedi yurt edinmiş milletimizin hürriyetini, devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldırmak isteyen her türlü şer odağına karşı hepimiz son derece dikkatli ve basiretli olmalıyız. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü kutluyor, başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklali için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - MALATYA