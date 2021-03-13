ASRİAD'dan "Ekonomi Reform Paketi" değerlendirmesi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Ekonomi Reform Paketi'nin son derece kapsamlı bir çalışma ile oluşturulduğunu, şu anda yaşanılan birçok ekonomik soruna değinme becerisi gösterdiğini bildirdi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Ekonomi Reform Paketi'nin son derece kapsamlı bir çalışma ile oluşturulduğunu, şu anda yaşanılan birçok ekonomik soruna değinme becerisi gösterdiğini bildirdi.

Danışman, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplumda birçok alanda yorgunluk ve yılgınlık yaşandığını belirten Danışman, son bir yıldır yaşanılan salgın sürecinin bu yorgunluğu zirvelere çıkardığını, hem sosyolojik, hem psikolojik, hem de ekonomik olarak önemli bir girdabın içine girildiğini belirtti.

Yapılan istatistiklerde, artık hastanelerde korona ile yarışan psikiyatrik müracaatlar bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Danışman, reform düşüncesinin toplumsal psikolojiyi yönetmek açısından önemli bir yenileşme umudunu gündeme getirdiğini, son dönemlerde açıklanan reform paketlerinin de bu yönde beklenen etkiyi sağladığını aktardı.

ASRİAD Genel Başkanı Danışman, paketlerin uygulamada yerini bulup bulamayacağının zihinlerde henüz çözülmediğine buna karşın Ekonomi Reform Paketi'nin son derece kapsamlı bir çalışma ile oluşturulduğunu, şu anda yaşanılan birçok ekonomik soruna değinme becerisi gösterdiğini kaydetti.

Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme ön plana çıkarılmış, bunu sağlayacak temel düzenlemeler pakete dahil edilmiştir. Ekonominin her daim olmazsa olmazları da pakette yerini almışlardır; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim gibi. Kamu maliyesi başlığında güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu ilkeler, kitabi olarak makbul kabul edilen ilkelerdir. Ayrıca bazı tasarruf tedbirleri ve küçük esnafla ilgili vergi muafiyetleri getirileceği beyan edilmiştir. Bunlar da beklenen düzenlemelerdir. Borçlanmanın döviz yönünün daha kontrollü olmasına çalışılacağı, vadesinin uzatılacağı ifade edilmektedir. Kamu ihalelerinde yerli ürün kullanımı daha önceleri de gündeme gelmişti. Ancak çözüm bulunamamıştı.

Enflasyonu yeniden makul seviyelere çekmek için tedbirler gündem alınmıştır. Bunun için özel İstikrar Komitesi kuruldu. Finansal sektörün büyüme ve istihdama katkısı için bir kısım düzenlemeler yapılmaktadır. Dijital alana ve dijital sistemlere ağırlık verilecek hatta kripto para için altyapı oluşturulacaktır. Bu arada iki yeni birim oluşturulacak, bunlar da Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı isimlerini taşıyacaktır. Bunlar son derece önemli iki konuyu teşkil etmektedir. Eğer Savunma Sanayi Başkanlığı gibi çalışabilirlerse önemli katkı sunacakları beklenebilir."

"Teşvik sistemlerinin, desteklerin daha erişilebilir ve tek elden sürdürülmesi planlanıyor"

Danışman, teşvik sistemlerinin, desteklerin daha erişilebilir ve tek elden sürdürülmesinin planlandığını anımsatarak, şunlara dikkati çekti:

"Yürüyen ekonomi içerisinde bu ve benzer konular elbette artık bir çözüme kavuşturulması gereken meselelerdi. İş dünyası olarak hararetle bu konuların hayata geçmesini bekliyoruz. Ancak sistem içerisinde yoğunlaşan arızaların giderilmesi çabasının, reform kelimesi ile ifade edilmesi gerekmezdi. Reform denilince, hiç şüphesiz sistemi kökten etkileyecek bir kısım değişimler gündeme getirilmeliydi.

Rekabetçi üstünlüklerimizin çok iyi belirlendiği, onları küresel rekabette kalıcı yerlere taşımanın tedbirlerinin alındığı, büyümeyi etkileyen sektörel dağılım dengesinin ve katma değer üretmeye dönük teşvik yapısının çok iyi planlandığı, finans sisteminin reel ekonomiyi gerçekten destekleyecek hüviyete sokulduğu, tam istihdam hedefine erişimin yol haritasının çizildiği, eğitim, hukuk ve etik gibi alanların niteliklerinin sarsılmaz seviyelere getirileceği programların hazırlığı hissettirilmeliydi. Böylece kişi başına düşen milli gelir projeksiyonunda 25-40 bin dolar arası seviyeleri yakalayabileceğimiz projeksiyonun yapıldığı hissini edinmemiz mümkün olabilirdi."

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, bu reform çalışmasının vatandaşlara bir nefes olmasını temenni ettiklerini belirterek, ASRİAD olarak bu programın başarılı olması için tüm mensuplarıyla birlikte kendilerine düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceklerinden herkesin emin olmasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt