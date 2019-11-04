ASRİAD'dan çağrı: "Alışverişi yerelden yapın"

04.11.2019 12:36

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, "Alışverişi Yerelden Yap Van Kazansın" sloganıyla tüm Van halkına çağrıda bulundu.



Asrın İşadamları Derneği Van Şube Başkanı Taner Han, yerel markaların güçlenmesi ve esnafın desteklenmesini teşvik etmek amacıyla "Alışverişi Yerelden Yap Van Kazansın" sloganıyla Van halkına çağrıda bulundu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, döviz kurundaki dalgalanmanın getirdiği ekonomik sıkıntılara karşı direnen Van esnafının ve sanayicilerinin çok büyük zorluk içinde olduğunu ve işçi çıkardığına dikkat çekerek, "Yerel dinamiklerimizi güçlü tutmazsak ve ildeki mevcut sermayenin dışarıya çıkmasının önüne geçmezsek, bu durumdan tüm şehir olumsuz yönde etkilenmeye devam edecektir" dedi.



Taner Han, Van'ın giderek bir üretim şehri olma noktasında ilerlediğine dikkat çekerek, bu ürünlerin tanıtılmaya ve halkın desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Başkan Taner Han, "Şehir olarak çalışmalarımızın büyük bölümünü kentimize yabancı yatırımcıyı çekmeye dönük olsa da yerel esnafın desteklenmesi ve oluşturulan markalara sahip çıkılması bir diğer önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu anlamda yerel esnafın desteklenmesi, alışverişlerin yerelden yapılmasına dönük bir çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı, hem yerelin yaşatılmasına hem de kent ekonomisi ile istihdamına da olumlu katkı yapması amaçlanmaktadır. Amacımız kendi üretimimiz olan markalara sahip çıkılmasını sağlamak. Kentimiz, esnafımız canlansın istiyoruz. Halkımızı, toplumun tüm bileşenlerini Van'da üretim yapan markalara ve esnafımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu kentte kazanılan para burada kalmalıdır. Bunu sağlayabilirsek hep beraber kentimizin ekonomik alanda gelişmesini sağlamış oluruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA