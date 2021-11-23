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ASRİAD'dan Ankara çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ASRİAD'dan Ankara çıkarması

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

ANKARA (İHA) - Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han beraberindeki Başkan Yardımcıları İsmail Eren, Mustafa Yakut, Ali Arı, Babür Alkoç ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Ankara'da ilk olarak Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ı mecliste ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASRİAD heyeti, Van'ın sorunlarını masaya yatırdı. Özellikle Van'ın ekonomisine katkı sağlayacak hususların paylaşıldığı görüşmenin ardından ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülçar'a plaket takdiminde bulundu.

Daha sonra AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Tolu'yu ziyaret eden ASRİAD Başkanı Taner Han ve heyeti, gündeme ilişkin istişarelerde bulundu. Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Tolu'ya plaket takdiminde bulunan heyet, son olarak eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i ziyaret etti. Hece Vakfı'nda ziyaret ettikleri Çelik ile kentin turizminden eğitimine kadar birçok sorunu değerlendirdi. Plaket takdiminin ardından mutluluğunu dile getiren Çelik, ASRİAD heyetine teşekkür etti. - VAN

ASRİAD'dan Ankara çıkarması

ASRİAD'dan Ankara çıkarması

ASRİAD'dan Ankara çıkarması

ASRİAD'dan Ankara çıkarması

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