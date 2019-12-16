ASRİAD'dan 2019 yılı değerlendirmesi

16.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:50

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, haftalık yönetim kurulu toplantılarında 2019 yılının son üç çeyreğinde yüzde 0,9'luk büyümenin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade ederek, "2020 yılı yeniden büyüme yılı olacak" dedi.



ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, haftalık yönetim kurulu toplantısında 2019 Türkiye ekonomisini değerlendirdi. 2019 yılının son üç çeyreğinde yüzde 0,9'luk büyümenin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Han, "2020 yılı yeniden büyüme yılı olacak. Bundan sonraki hedefimiz üretime dayalı, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme hızını yakalamaktır. Üretime dayalı büyüme, yatırımları ve istihdamı da artıracaktır. Özellikle dördüncü çeyrekte toparlanmanın daha güçlü olacağını düşünüyoruz" dedi. Ekonominin 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde daralma gösterdiğini ifade eden Han, "Ekonomiden üç çeyrek sonra sınırlı da olsa olumlu bir haber geldi. Büyüme beklentilere paralel gerçekleşti. Hükümetin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar, iş dünyasına olumlu yansıdı. Bu rakamlar, moralimizi yeniden yükselterek 2020 yılı için iyi bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.



"Ekonomide yapısal reform şart"



2018 Ağustos ayı itibariyle başlayan ekonomik buhranın, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yerini yeniden büyümeye bıraktığını belirten Han, bu durumun sadece dış etkenlerle yorumlamanın, sorunun çözümü noktasında yetersiz kalacağını söyledi. Dış etkenlerden kolayca etkilenmeyecek bir ekonomi, yanında katma değeri yüksek ürün üretimi ve ihracatın arttırılmasına yönelik teşviklerin oluşturulması, tarım ve hayvancılıktaki kronik sorunların, model ülkelerdeki yöntemlerle kalıcı çözüme kavuşturulmasına ivedilikle ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Han, "Yapısal reformlara ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye'nin artık panik halinde sürekli kısa döneme yönelik faizi, kuru ayarlama, borsayı yükseltme çabalarının yanına mutlaka uzun vadeye dönük yapısal reformları eklemesi gerekiyor. Bu yapısal reform sonucu 2020 yılsonu yüzde 5'lik büyüme ile hedefimizin üzerine çıkacağı inancındayız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA