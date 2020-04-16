ASRİAD Başkanı Danışman: "Sağlık ekipmanları ihracatı tekstil sektörünün can suyu olabilir" Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, koronavirüs dolayısıyla kapanan ihracat dünyası için sağlık ekipmanlarının ticaretinin yeni bir imkan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ürünlerin ihracatının kolaylaştırılması, durmak zorunda kalan bu sektör...

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, koronavirüs dolayısıyla kapanan ihracat dünyası için sağlık ekipmanlarının ticaretinin yeni bir imkan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ürünlerin ihracatının kolaylaştırılması, durmak zorunda kalan bu sektör için ciddi anlamda bir can suyu özeliği taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke içerisinde ticari faaliyetleri son derece sınırlı hale getirdiği gibi uluslararası ticareti de çok yüksek seviyede etkilediğini belirtti.

Danışman, ülkeler arası insan dolaşımının neredeyse sıfırlanmasına rağmen, bir kısım mal transferlerinin zorunlu olarak devam ettiğini aktararak, bu noktada sağlık ürünleri sektörünün daha yoğun çalışması ve üretim yapmasının zorunluluğunu vurguladı.

Tüm halkların maske, eldiven ve tulum gibi eşyaları kullanmalarının istendiği bir döneminin yaşandığını belirten Danışman, bu ürünleri üretme becerisinin ve kapasitesinin tekstil sektöründe bulunduğunu aktardı.

Danışman, koronavirüs dolayısıyla kapanan ihracat dünyası için sağlık ekipmanlarının ticaretinin yeni bir imkan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hem ham madde, hem makine ekipmanları hem de kurulu düzen açısından, ülkemizin ihtiyaçlarının ötesinde ciddi bir üretim yapma imkanına sahibiz. Ülkemizin ihtiyaçları garanti altına alındıktan sonra bu ürünlerin ihracatı için işlerin kolaylaştırılması, durmak zorunda kalan bu sektör için ciddi anlamda bir can suyu özeliği taşıyacaktır. Ülkemizin kapasitesinin iyi olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Avrupa ülkelerine dahi bu tür malzeme yardımı yapmamızdan da belli olmaktadır. Hem insanımıza yeni bir iş imkan oluşturması hem de insanlığa virüsten korunma anlamında katkı sağlaması açısından böyle bir yol gözükmektedir. Bunun için yapılması gereken, lisansların ve diğer belgelendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve ihracat yolunun açılmasıdır. Bu açılımın bir sakıncası olmayacaktır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA