ASRİAD Başkan Yardımcısı Muhammed Yumakgil, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'i değerlendirdi Açıklaması

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Yumakgil, kayıt dışının belki de en fazla kuyumculuk sektöründe olmasının sebeplerinin araştırılması ve bertaraf edilmesi gerektiğini belirterek, "Örneğin, 3 kilo altını olan sade bir vatandaş, TL bazındaki değer artışından...

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Yumakgil, kayıt dışının belki de en fazla kuyumculuk sektöründe olmasının sebeplerinin araştırılması ve bertaraf edilmesi gerektiğini belirterek, "Örneğin, 3 kilo altını olan sade bir vatandaş, TL bazındaki değer artışından ötürü vergi ödemezken, kuyumcu esnafına vergi tahakkuk edilmesi işleri zorlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

ASRİAD'dan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'e ilişkin yapılan açıklamada, kuyumculuğun, güvenin ve ahlaki değerlerin öne çıktığı sektörlerin başında geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Yumakgil, daha önce basında çıkan haberlerin aksine, ilgili kararnamede 500 gram has altın teminatı konusundan bahsedilmemesi ve Kuyumculuk Yetki Belgesi hakkında düzenlemeler yapılmasının sektör adına olumlu bir gelişme olduğunu, bu anlamda Ticaret Bakanlığı çalışmalarının desteklendiğini belirtti.

Yumakgil, "Kayıt dışının belki de en fazla bu sektörde olmasının sebepleri araştırılmalı ve bertaraf edilmelidir. Örneğin, 3 kilo altını olan sade bir vatandaş, TL bazındaki değer artışından ötürü vergi ödemezken, kuyumcu esnafına vergi tahakkuk edilmesi işleri zorlaştırmaktadır. 2019 başından sonuna kadar 3 kilo sermayesi ile sektörün normalleriyle 200 gram has karşılığı karlılık elde eden bir şirket, TL bazındaki değer artışından ötürü doğan vergileri ödedikten sonra 2019 yılını altın bazında yaklaşık 100 gram zarar ile kapattı. Maalesef bu durum esnafımızı, istihdamını azaltmaya ve kayıt dışılığa itmektedir." ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışılığı azaltmak tedricen olmalı"

Kayıt dışılığı azaltmanın tedricen olması gerektiğini belirten Yumakgil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, hem kuyumculara maliyetlerini yeniden fiyatlama hem de politika üreticilerine nitelikli iş gücünü koruma ve hedeflere ulaşma imkanı sağlayacaktır. Borç alacak ilişkisi de kayıt altına alınmış olacaktır. Sektörün şu an iş yeri açılışlarının ve iflasların kontrolsüz biçimde yaşandığı öngörülemez bir alan olduğunu unutmamak gerekir.

Tam burada yeni iş yeri açacak müstakbel kuyumcudan belli şartları olgunlaştırmasını isteyebiliriz. Örneğin, meslekte belli bir süre çalışma ve gösterilen belli bir miktar sermayenin bir kısmını kamu bankalarına teminat olarak bırakması istenebilir. Yeterli sermayesi olmayan kişiye ise çok daha uzun yıllar mesleki tecrübe şartı koşulabilir. Böylelikle yeni iş yeri açanlar, aldıkları sermaye ve/veya kariyer riskleri nispetinde toplam kaliteyi yükseltmek zorunda kalacaklardır. Toplam kaliteyi artırmak için ihtiyaç duyulan işletme sayısının ve yetkinliğinin doğru ölçülmesi şarttır. Bugünlerde bahsi geçen yetki belgelerinin öncelikli onay merkezinin mesleki odalar olması ölçüm ve yönetim açısından daha pratik olabilir. Bu manada Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin mesleki oda kuruluşlarında şu anda uygulanan politikalar da bize fikir verebilir."

Yumakgil, Türkiye'deki kuyumculuk sektörünün dünya lideri İtalya ile sürekli rekabet halinde olduğunu aktararak, "Önerilerimiz dikkate alındığında ortalama ihracat işçilik fiyatının 1 dolar/gramdan 4 dolarlara yeniden yükseldiğini birkaç yıl içerisinde göreceğiz. Bu ise sektörde gelişmişliğin ve toplam verginin artmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu