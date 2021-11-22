ASRİAD, Azerbaycan'da şube açacak

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), Azerbaycan'da şube açmak için bu ülkede bazı toplantılar gerçekleştirdi.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirmek hedefiyle yola çıkan dernek, bu amacına giden yolda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli bir adım attı.

ASRİAD Yönetim Kurulu üyeleri, ekonomik ilişkilere katkı sağlamak ve üye iş insanlarını Azerbaycan vatandaşları ile buluşturarak ortak yatırımlar yapmalarını sağlamak amacıyla Bakü'de kurulması planlanan şube için Azerbaycan Türkü iş adamları ile bir araya geldi.

Programa; ASRİAD Yatırım ve Proje Uygulamadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Yıldız, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeki Acar, ASRİAD Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kuran, Nihat Dede ve Yahya Atıcı, ASRİAD Teşkilat Komisyon Üyeleri ile Rauf Mehmedov ve çok sayıda Azeri iş insanı katıldı.

Toplantı, şube kuruluş çalışmalarının planlanmasıyla son buldu.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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