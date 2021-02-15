ASRİAD AVM, 23 farklı dil ile 2 milyardan fazla alıcıya online ulaşmayı hedefliyor

Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) bünyesindeki iş insanlarının ticaret hacmine fayda sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ASRİAD AVM Online Dijital Platformu, iş insanlarına işini geliştirme fırsatı sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 23 farklı dil seçeneği ile hazırlanan "ASRİAD AVM (http://www.asriad.org.tr/avm)" sitesi, bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyardan fazla alıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de her ölçekten firmanın kendini geleceğe taşıyabilmesi adına gerekli olan donanımı sunmayı, karlılıklarını artırmayı, yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini yükseltmeyi ve ülkenin küresel rekabet gücünü gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefleyen ASRİAD, dijital dönüşüm hareketini üye firmaları aracılığıyla ASRİAD AVM platformuyla başlatmıştı.

Şimdilik sadece ASRİAD mensubu iş insanlarının faydalanmasına açık olan siteden, üye işletmeler ücretsiz bir şekilde faydalanıyor.

ASRİAD AVM internet sitesi ile firmalar, artık dünya pazarında yer alacak ve Türkiye'nin ihracatına yönelik önemli katkılar sağlayacak.

Türkiye genelinde 1.200'den fazla üyesi bulunan ve "Önce Nitelik" sloganıyla hareket eden ASRİAD, geçen yıl düzenlediği ve 400 iş insanının katıldığı "1. Ticaretin Yıldızları Ödül Gecesi"nde 2 saat içinde 9 milyon liralık ticari anlaşma yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz