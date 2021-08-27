ASRİAD Ankara'da Mustafa Hamarat güven tazeledi
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ASRİAD Ankara'da Mustafa Hamarat güven tazeledi

ASRİAD Ankara'da Mustafa Hamarat güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi Başkanlığı'na Mustafa Hamarat yeniden seçildi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi Başkanlığı'na Mustafa Hamarat yeniden seçildi.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı temmuz ayında kurulan Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara şubesinin 2'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda Şube Başkanı Av. Mustafa Hamarat güven tazeledi.

ASRİAD Genel Başkan Yardımcıları Cemil Yıldız ve Muhammed Yumakgil ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Şahin Uruç ve İsmail Hakkı Kuran'ın da katıldığı gnel kurulda ilk olarak divan başkanlığı seçimi yapıldı. Muhammed Yumakgil'in divan başkanlığına seçilmesini müteakip genel kurul gündemi ele alındı.

Açıklamada genel kuruldaki konuşma yer verilen Hamarat, ASRİAD'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak üyelerinin bilhassa ticari alanda büyümeleri ve gelişmeleri için çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Hamarat, Türkiye'nin bilhassa son dönemde ihracat alanında gösterdiği gelişmeden duydukları memnuniyeti de vurguladı.

ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı Cemil Yıldız ise Ankara şubesinin yapmış olduğu çalışmalara büyük önem verdiklerini ve dikkatle takip ettiklerini belirterek Şube Başkanı Mustafa Hamarat ve yönetim kurulunun yaptığı çalışmalarla çıtayı her yıl daha yükseğe taşıdığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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