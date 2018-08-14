Asri Mezarlıkta Bayram Mesaisi

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta kurban bayramı öncesi otları temizlendikten sonra düzenleme yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi Kilis Belediyesi tarafından asri mezarlıkta temizlik çalışmalar başlatıldı. Mezarlıktaki yol güzergahlarındaki otlar biçilerek, çöpler temizlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Asri Mezarlığında bayram öncesi temizlik çalışmaları devam ediyor" dedi. - KİLİS