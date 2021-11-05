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Asri mezarlık prıl pırıl

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Asri mezarlık prıl pırıl

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mezarlık temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını hassasiyet ile yapıldığını söyledi.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mezarlık temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını hassasiyet ile yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cuma günleri öncesinde vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlık temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü ifade ederek, "Ayrıca başlattığımız yeni uygulama ile vatandaşlarımız ağaçlara astığımız muhafaza kutularından Kur-an'ı Kerim'leri alıp gönül rahatlığıyla huşu içerisinde okumalarını yapabilecekler. Kadim medeniyetler diyarı Kilis'imiz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. - KİLİS

Asri mezarlık prıl pırıl

Asri mezarlık prıl pırıl

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