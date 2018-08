Asri Mezarlığa Günlük Su Veriliyor

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlığa saat 08: 00 ile 18: 30 arasında çeşmelerden su verildiği bildirildi.

Mezarlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kilis Belediye Asri Mezarlığa her gün mezarlık içerindeki sondaj kuyularından düzenli olarak sabah saat 8: 00 ile 18: 30 arasında çeşmelerinden su verildiği, Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatıyla yapılan vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde suya kolay ulaşmaları için her köşede bulunan çeşmelerle her zaman Kilis hakkının hizmet edileceği belirtildi. - KİLİS