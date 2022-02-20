ASPİRATÖRDEN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir evin mutfağında aspiratör kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangın, bugün Marmaris ilçesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gülay Öncü (68) mutfakta yemek yaparken aspiratör bir anda alev aldı. Balkona çıkan Öncü, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri de çevre güvenliği alırken Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marmaris İtfaiye ekipleri, binanın 2'nci katındaki daireye itfaiye merdiveni ile balkondan girerek içeride bulunan Öncü'yü dışarıya çıkardı. Yangın kısa itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Ekipler yangının aspiratörün kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığını belirledi. Yangında evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.