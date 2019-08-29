Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden oldu

29.08.2019 12:45

Tekirdağ'da 5 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevcan N. isimli bir kadın, evde yemek yapmak üzere ocağı açtı. Bu sırada aspiratördeki kaçak nedeniyle mutfak bir anda alevler içinde kaldı. Çıkan dumanı fark eden apartman sakinleri olayı 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Sevcan N.'ye ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.



Yangınla ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA