ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor
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ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayserili hayırseverlerin desteği ile kurulan ASPİLSAN Enerji; telsiz, tank, füze, robotik araçlar, 30 uçak, 30 gemi ve raylı sistemler için ürettiği batarya sistemleriyle Türkiye'nin enerjisine güç katıyor.

Kayserili hayırseverlerin desteği ile kurulan ASPİLSAN Enerji; telsiz, tank, füze, robotik araçlar, 30 uçak, 30 gemi ve raylı sistemler için ürettiği batarya sistemleriyle Türkiye'nin enerjisine güç katıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, şirketin kurulma kararının 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında edinilen tecrübelerden yola çıkılarak alındığını, şirketin savunma sanayisinin şarj edilebilir pil ihtiyaçlarına yönelik 1981 yılında Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulduğunu anlattı.

İlk olarak şarj edilebilir nikel kadmiyum piller üretildiğini hatırlatan Özsoy, şirketin, ASELSAN'ın ürettiği telsizlerin pillerinin yerlileştirilmesinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Özsoy, yapılan çalışmalarla ilgili "Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle uçak akülerinin üretimi gerçekleştirildi. Gelişen süreçte farklı uçakların aküleri de yapıldı. Teknolojinin değişmesiyle birlikte nikel-metal-hibrit pillerinin gelişmesi, ömürlerinin uzaması nedeniyle teknolojik bir dönüşüm yaşandı. ASPİLSAN da pillerden oluşan bataryalar yapmaya başladı. Lityum ion teknolojisi gelişti. ASPİLSAN kendisini geliştirerek bu sefer akıllı batarya dönüşümünü gerçekleştirdi. Ülkemizin şu anda tüm akü, batarya ve pil ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsoy, savunma sanayisine destek için yeni bir üretim tesisi yapıldığını, gelecek yılın başından itibaren deneme çalışmalarına ve sonrasında da seri üretime geçileceğini dile getirdi.

Yerli otomobilin pilleriyle ilgili çalışmalar sürüyor

ASPİLSAN'da üretilen batarya çeşitleri hakkında bilgi veren Özsoy, şöyle konuştu:

"300'den fazla batarya, 30 civarında uçak aküsü ve 30'a yakında raylı sistem aküsünü üretiyoruz. Denizcilik için de aküler üretmeye başladık. Başlangıçta savunma sanayisinin ihtiyacı olan taşınabilir enerjiyi üreten ASPİLSAN, gelecekte sadece savunma sanayisi değil, elektrikli araç bataryalarını da üretecek. Yeni üretim tesisinde başlangıçta silindirik piller ve hafif taşınabilir ürünler üretilecek. Müteakip safhada ise ülkemizdeki yerli aracımız TOGG ve Ford'un üreteceği elektrikli otomobilin ihtiyacını karşılayacak pil hücrelerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizde üretildiği takdirde bunun sağlayacağı yerel tedarikçi avantajımızı da kullanarak en önemli tedarikçi olacağımızı düşünüyoruz."

Şirket bünyesinde üç Ar-Ge merkezi bulunduğunu anlatan Özsoy, merkezde batarya paketlerinin elektronik tasarımı, mekanik tasarımı ve yazılım geliştirmeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistem bataryaları gibi, araçların enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tüm batarya sistemlerini APSİLSAN üretiyor.

ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor
ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor
ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor
ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor
ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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