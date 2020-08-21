ASPİLSAN'ın Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ASPİLSAN'ın Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor

ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaat sözleşmesi imzalandı.

21.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:45

ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaat sözleşmesi imzalandı.

ASPİLSAN'daki imza törenine katılan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, burada yaptığı açıklamada, enerjinin maliyet anlamında bütün kurum ve kuruluşların ilk sırasında yer aldığını belirtti.

Dünyanın enerji konusunda çok hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Doğankaya, "Bu dönüşümün getirdiği ciddi araştırmalar var. Dünyanın en büyük firmalarının da en mütevazı firmalarının da enerji maliyetlerini düşürmek için ciddi çalışmaları var." dedi.

Doğankaya, özellikle mobil cihazlarda yaşanan sıkıntılar ve taleplerin günden güne arttığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu bakışla özellikle enerji ürünlerinde batarya bazlı depolanabilir enerji ürünlerinin önemi gittikçe artacaktır. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda geleceğin petrolü olarak değerlendirilen lityumu depolanabilir enerji alanında kullanmanın önemli olduğunu gösterdi. Depolanabilir enerji alanında, bu tesisle birlikte, ilk olarak yurt dışına bağımlılığımız azalacak, ilerleyen yıllarda ise bağımsız hale geleceğiz. Biz, dünyada depolanabilir enerji konusunda birçok firma ile rekabet edecek bir firmayız. Bunun için yeterli heyecana da sahibiz."

Doğankaya, yerli otomobilin pillerini üretme konusunda yeterli kapasiteye sahip olduklarını ve bu pilleri üretmeye talip olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 24 bin 505 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin inşaat işleri sözleşmesi, ASELSAN Enerji ile Dost İnşaat firması yetkilileri arasında imzalandı.

Törene, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve davetliler katıldı.

ASPİLSAN'ın Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz Politika
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Trabzon'da iki vatandaşın sağanaktan korunma yöntemi: kafaya poşet geçirmek
Trabzon'da iki vatandaşın sağanaktan korunma yöntemi: kafaya poşet geçirmek
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Arsenal, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mesut Özil'e forma tanıtımında yer verdi
Arsenal, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mesut Özil'e forma tanıtımında yer verdi
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Halit Ergenç Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Süleyman Seba Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: ASPİLSAN'ın Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 14:08:11. #1.14#
title