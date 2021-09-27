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ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini 21-26 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle buluşturdu.

ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini 21-26 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle buluşturdu.

ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojiye ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir ülke olması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST'te ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünleri büyük ilgi gördü.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için 2018 yılından beri düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti aktardı.

Özsoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte. Bizim bu süreçte ülke olarak en değerli kaynağımızın başında sahip olduğumuz genç nüfus gelmektedir. Yerli ve milli teknolojilere sahip olabilmek adına bu hızı ve ivmeyi yakalayıp geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizdir. Bu doğrultuda teknolojiyi yakından takip eden gençlerimizle birebir buluştuğumuz, onlarla tanışma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST'i çok önemsiyoruz. Gençlerimizin yenilikçi fikirleri, yeni nesil teknolojik gelişmeleri yakından takibi ile yakın gelecekte dışa bağımlılığımız kalmadan yüksek teknoloji ürünleri üreten bir ülke olacağımıza kuşku yoktur. Teknolojinin enerjisi ASPİLSAN olarak gençlerimizi yaptıkları çalışmalarda motive edip desteklemeye devam ederek, onlardan aldığımız enerji ile de büyüyen hedeflerle çalışmalarımıza yön vereceğimizi belirtmek isterim."

ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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