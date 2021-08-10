ASPİLSAN Enerji yeni logosunu tanıttı

Savunma Sanayi başta olmak üzere havacılık, uzay, ulaştırma, otomotiv ve medikal gibi mobilite ekosisteminin kapsadığı birçok sektöre enerji depolama çözümleri geliştiren ASPİLSAN Enerji, yeni logosunu tanıttı.

Savunma Sanayi başta olmak üzere havacılık, uzay, ulaştırma, otomotiv ve medikal gibi mobilite ekosisteminin kapsadığı birçok sektöre enerji depolama çözümleri geliştiren ASPİLSAN Enerji, yeni logosunu tanıttı.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olan firma, Türkiye'nin ilk ve tek Lityum İyon (Li-ion) Pil Hücresi Üretim Tesisi ile tarihinde yeni bir sayfa açarak çağın ötesine geçmeyi hedefliyor.

Firmanın yeni logosundaki "Türk Mavisi" olarak kabul edilen Turkuaz renginin ton geçişleri, ASPİLSAN Enerji'deki dönüşümü ve büyümeyi ifade ediyor. Küçük harfler kurumsallığını ve mütevaziliğini vurgularken, yuvarlak hatlar üretkenliğini, keskin hatlar ise kararlılığını temsil ediyor.

Yakın zamanda 40. yılını kutlayan ASPİLSAN Enerji, yeni vizyonu ve sektöre küresel ölçekte yön verme hedefiyle çalışmalarına hız veriyor.

Firma ayrıca Kayseri, Ankara, İstanbul Teknoparklarda titizlikle ve büyük bir özveri ile yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan