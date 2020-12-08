ASPİLSAN 5. Pil Teknolojileri Çalıştayı
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ASPİLSAN 5. Pil Teknolojileri Çalıştayı

08.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:15
ASPİLSAN 5. Pil Teknolojileri Çalıştayı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, pil ve enerji sistemleri teknolojilerinin yakından takip edilmesinin önemli olduğunu ve kurulacak Li-iyon pil fabrikasının enerji depolama alanında önemli kazanımlar sağlayacağını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, pil ve enerji sistemleri teknolojilerinin yakından takip edilmesinin önemli olduğunu ve kurulacak Li-iyon pil fabrikasının enerji depolama alanında önemli kazanımlar sağlayacağını bildirdi.

Çevrim içi gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Piyade, vakfa yapılan bağışların, şirketlerinin ve fuar gelirlerinin önemli bir bölümünü TSK projelerinde harcanmak üzere her sene Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktardıklarını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün artırılmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Piyade, şunları kaydetti:

"Gelirimizin bir kısmını da yeni yatırımlara aktararak şirketlerimizin kritik teknolojilere sahip olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'nin Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ilk lityum-iyon pil hücresinin üretilmesi konusundaki faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürmektedir. Sürecin 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımın gerek Kayseri'ye gerekse ülkemize enerji depolama alanında önemli kazanımlar sağlayacağını umuyorum. Dünyada hızla gelişen pil ve enerji sistemleri teknolojilerinin yakından takip edilmesi, bu teknolojilerin ülkemiz sanayisine yerli ve milli olarak kazandırılmasıyla birlikte dışa bağımlılığın sona erdirilmesi büyük önem arz etmektedir."

"Yurt dışına bağımlılık azaltılacak"

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya da yenilenebilir enerji ürünleri ile enerji depolama sistemlerine sahip olmanın ekonomik anlamda önem taşıdığına dikkati çekti.

Li-iyon pil fabrikası ile pil, batarya konusunda Türkiye'nin bölgesinde lider konumuna geleceğini vurgulayan Doğankaya, savunma sistemleri, sanayi ve endüstrinin önemli bir ihtiyacının yerli, milli ve katma değeri yüksek şekilde yurt içinde giderilmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Doğankaya, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın mobilite stratejik planında yer alan, ülkemize 3-5 yıl içinde batarya hücresi yatırım yapılması projesi daha kısa bir sürede tamamlanacak. Yurt dışından şimdilik yılda 18 milyon ithal edilen silindirik pil ile ilgili yurt dışı bağımlılık azaltılacak ve sonrasında ihraç edilir hale gelinecek." dedi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise pil ve batarya konusunda ham madde kaynaklarının nasıl sağlanacağı, teknolojinin nereye evrileceği konusunun önem taşıdığını belirterek, Avrupa'da açıklanan pil üretim yatırımlarının kapasitesinin Aralık 2019'da 300 gigavatsaat (GWh) iken Haziran 2020'de 500 gigavatsaatin üzerine çıktığını anlattı.

Özsoy, Türkiye'de lityum üretiminden kobalta, alüminyumdan grafite kadar birçok ham maddenin ülke kaynakları ile karşılanabileceğini vurguladı.

"Avrupa Batarya Birliğine üye tek Türk firması ASPİLSAN"

ASPİLSAN Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Nihat Aksüt, hayırseverlerin bağışlarıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ASPİLSAN'ın 1985 yılında telsiz bataryalarının üretimine, 1993'te Ni-Cd kimyasında uçak ve helikopter akülerinin üretimine başladığını aktardı.

Firmanın faaliyet alanlarını anlatan Aksüt, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 300 çeşit batarya sisteminin tasarım ve üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz nikel kadmiyum akülerimiz, uçak ve helikopterler başta olmak üzere raylı sistem araçlarında, deniz araçlarında, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılmaktadır. Son dönemde şirketimiz açısında önemli bir faaliyet alanı olarak ön plana çıkan enerji depolama sistemlerinin tasarımına ve üretimine başlanmıştır. Konteyner EDS, mini EDS ve özel tasarım EDS'ler şirket bünyemizde üretilmektedir. Yaptığımız batarya ve pil bloklarının şarj cihazlarını da üretiyoruz. Şu an Avrupa Batarya Birliğine üye tek Türk firması ASPİLSAN Enerji'dir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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