Aspendos Termessos etabını Madsen kazandı

ANTALYA (İHA) - Tour of Antalya'nın 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos tırmanış etabını Uno-X takımının sporcusu Jacob Hindsgaul Madsen kazandı. Madsen, "Kendimden geçmiş vaziyetteyim" dedi.

Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos tırmanış etabının sona ermesiyle birlikte yeni mayo dağılımı da belli oldu. Etabı kazanan Uno-X takımının sporcusu Jacob Hindsgaul Madsen Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükselerek Magento mayonun sahibi oldu. Basın toplantısında konuşan Madsen, "Daha önce gençlerde bir mutlu son tatmıştım. Kazanmak bizim amacımızdı ama biraz kendimden geçmiş durumdayım. Bütün takım bir motosiklet gibi çalıştı. Ben de onlar için sonunu getirdim. Gençlik günlerimden beri bir yokuşçu olduğumu fark ettim. Etapların sonunda yokuş sprinti atabiliyorum. 20 kişiyle finişe gelince etabı kazanacağımı anladım. Son viraja ilk beşte girmeliydim, onu da başardım. Yarın düz etap olacak. Sanırım formayı korurum. Ancak kaza olmaması gerekli" diye konuştu.

İki formanın sahibi oldu

Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos tırmanış etabının sona ermesiyle birlikte yeni mayo dağılımı da belli oldu. Etabı kazanan Uno-X takımının sporcusu Jacob Hindsgaul Madsen Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükselerek Magento mayonun sahibi oldu. Kendisine ödülü ile birlikte formasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut verdi. Madsen ayrıca sprint klasmanı liderine verilen sarı mayonun da sahibi oldu ve ödülünü TGA (Turizm Geliştirme Ajansı) Pazarlama Müdürü Ceylan Şensoy verdi. Corendon Airlines sponsorluğunda Dağların Kralı mayosunu Felbermayr Simplon Wels takımın'dan Daniel Turek'e ödülünü Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Özkan Güner takdim etti.

Fraport TAV Antalya Airport'un sponsorluğundaki İklim Değişikliği Farkındalığı mayosu, Win Sungod takımından Jacob Scott'un oldu. Kendisine ödülünü ve mayosunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Türker Ahmet Özay ve Shimano Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Metin Cengiz takdim etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor