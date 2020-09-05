Aspendos'ta festival öncesi dezenfekte çalışması
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Aspendos'ta festival öncesi dezenfekte çalışması

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" öncesi Aspendos Antik Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

05.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:37

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" öncesi Aspendos Antik Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, bu akşam Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki antik tiyatroda gala konseriyle başlayacak.

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında organizasyonun gerçekleştirileceği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler, özellikle konser verilecek sahneyi, seyir alanı, giriş turnikeleri ve umumi kullanılan alanları dezenfekte etti.

Bu arada, "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" 5-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Aspendos'ta festival öncesi dezenfekte çalışması

Kaynak: AA

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