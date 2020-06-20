Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Yeniden Keşfet' etkinliği kapsamında Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi için dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatro'da '7 Tenor' konseri düzenlendi.

Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser
20.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:44

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Yeniden Keşfet'  etkinliği kapsamında Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi için dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatro'da '7 Tenor' konseri düzenlendi.

Konserde, Antalya Opera ve Balesi Orkestrası, Antonio Pirolli'nin orkestra şefliğinde tenorlar Hakan Aysev, Bülent Bezdüz, Murat Karahan, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Şenol Tayınlı ve Aydın Uştuk ile sahneye çıktı. İki perde ve 90 dakika süren konser, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı güvenli turizm hizmetlerinin tanıtımı programında kapsamında düzenlendi. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi, çok sayıda uluslararası basın mensubu ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.Konserde orkestradaki sanatçılar ve katılımcılar arasında en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralı uygulandı. Orkestradaki bazı sanatçılar ise maske kullanırken, sosyal mesafe kuralı nedeniyle bazıları da kullanmamayı tercih etti. Konser sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Haber
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Seda Sayan Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Kaza Bodrum
Şu an buradasınız: Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 23:52:56. #1.14#
title