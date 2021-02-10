Aspen firması AB ülkelerinde kanser ilaçlarının fiyatını düşürüyor
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Aspen firması AB ülkelerinde kanser ilaçlarının fiyatını düşürüyor

10.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:12
Aspen firması AB ülkelerinde kanser ilaçlarının fiyatını düşürüyor

Avrupa Birliği (AB), Aspen firmasının 6 kanser ilacında ortalama yüzde 73'lük fiyat indirimi teklifini kabul ederek rekabet soruşturmasını kapattı.

Avrupa Birliği (AB), Aspen firmasının 6 kanser ilacında ortalama yüzde 73'lük fiyat indirimi teklifini kabul ederek rekabet soruşturmasını kapattı.

AB Komisyonu, Güney Afrika merkezli küresel ilaç firması Aspen'in kanser ilaçları fiyatlandırmasına yönelik rekabet soruşturmasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Aspen'in, Avrupa'da 6 kritik kanser ilacının fiyatlarını ortalama yüzde 73 düşüreceği belirtilen açıklamada, firmanın uygulanacak düşük fiyatları 10 yıl boyunca değiştirmemeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu taahhütlerin mevzuata uygun bulunduğu ve AB Komisyonu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Aspen firmasının kanser ilaçlarının fiyatlarını birkaç kat artırdığı yönünde şikayetlerin ardından AB Komisyonu 2017 yılında rekabet soruşturması başlatmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi üye ülke kurumlarıyla beraber AB Komisyonu'nda da bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Yüksek para cezalarından çekinen pek çok firma AB Komisyonu ile uzlaşı yoluna gidiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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