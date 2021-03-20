Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı

20.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:13
Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı

Bodrum'da sahilden geçen yolun kapatıldığı Aspat Koyu'nda çevreciler bir araya geldi.

Bodrum'da sahilden geçen yolun kapatıldığı Aspat Koyu'nda çevreciler bir araya geldi. Koyda yürütülen inşaat projesinin içerisinden sahile giren çevreciler, basın açıklaması yaptı.

Yapımına başlandığı günden bu yana tartışılan Aspat'daki Anthaven projesine tepki göstermek için çevreciler bugün Aspat'ta bir araya geldi. Akyarlar'a ulaşan sahil yolunun kapandığı bölgede toplanan yaklaşık 50 kişi, halkın sahillere ulaşılmasının engellenemeyeceğini ifade edip projenin içinden sahile indi. İçerisindeki su kanalları ile Venedik'e benzetilen Anthaven projesine tepkilerini dile getiren grup, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Güney Şirin, şunları söyledi:

"Türkülere konu olmuş, tarihi ve doğal yapısıyla bin yıllardır yaşayan Aspat rantçı bir şirkete adeta teslim edilmiştir. İlgili tüm mevzuat ayaklar altına alınmış, yetkili kurum ve kişiler halkın ortak yaşam alanının yok edilmesini seyretmiştir. Tarihi liman olan dere ve Deniz özel yatların rahat hareket edebilmesi için iş makineleri ile yok edilmiştir. Tüm bunlar yaşanırken seyirci kalanlarda proje sahipleri kadar suç işlemişlerdir. Bizler cennet Bodrum'un tüm güzelliklerinin ranta kurban edilmesine seyirci kalmadık, kalmayacağız. Aspat koyu, diğer koylar ve plajlar halkın ortak alanlarıdır. Bu kanunlar ile de sabittir. Aspat koyunun halkın ortak kullanım alanı olarak kalması ve kamuya ait yeşil alanın park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi için Bodrum belediyesini gereken tüm çalışmayı yapmaya çağırıyoruz. Bodrum'un doğal güzellikleri tehdit altında. Biz nereye yetişeceğimizi şaşırdık. Ama burada sorumluluk sahibi olan yetkili kurumlar, maalesef burada gerekli girişimlerde bulunmuyorlar. Burayla ilgili önce ÇED gerekli değildir üzerine yapılan çalışma, Mimarlar Odası'nın açtığı dava devam ederken inşaat da devam etti. Aslında açılan her dava sonuçlanmadan önce inşaatın da durması gerekir. Bunu durdurmayan yetkililer kanunla önünde suç işliyorlar. Diğer taraftan ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Akabinde ÇED için başvuru yaptılar Mimarlar Odası yeniden dava açtı. Dava şu anda devam ediyor ama inşaat hala devam ediyor. Bizler en azından plajın denizin tahrip edilmemesi halkın buraları kullanabilmesi adına yetkilileri göreve çağırdık." ifadelerini kullandı.

Çevreciler, basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı. - MUĞLA

Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı
Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı
Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Özcan Bizati Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 19:13:41. #1.14#
title