ASOSEM sanayiye kalifiye eleman yetiştiriyor

07.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:18

Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, "Bu ay içinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişi eğitim görecek" dedi.



Tütek, ASO 1. OSB'de faaliyete başlayan ASOSEM hakkında açıklamalarda bulundu.



Merkezde, tasarım, imalat programları, makine, plastik, metal, mobilya ve dekorasyon, inşaat alanı, elektrik-elektronik teknolojisi, yiyecek içecek ve konaklama hizmetlerinde eğitim verildiğini ifade eden Tütek, "Üyelerinin yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerde, kısa sürelerde teorik ve pratik detaylı eğitimlerle işletme personellerine ve yeni işe başlatılacak (SGK İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında) personel adaylarına deneyim, bilgi ve tecrübe kazandırarak, işletmelerin verimliliğini arttırdı" dedi.



Tütek, merkezin 9 adet 24 kişilik kursiyer kapasiteli derslik, 2 tane mesleki bilgisayar eğitim laboratuvarı, 250 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı, 200 kişilik yemekhane, 300 metrekarelik 9 atölye, 2'şer kişilik 46 oda ve 2 engelli odası, olmak üzere 8 bin 800 metrekarelik kapalı alanı bulunduğunu anlatarak, "Şu ana kadar üniversitelerle iş birliği içinde



75 kişiye mesleki eğitim, çeşitli resmi kurum çalışanlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik 36 kişiye mesleki eğitim, 120 kişiye hizmet içi eğitim verildi. Özel sektör talepleri doğrultusunda yaklaşık 100 kişi kurumumuzun eğitim imkanlarından yararlandı" diye konuştu.



Tütek,ASO Sürekli Eğitim Merkezi İş Modelinin hem kursiyerler açısından hem de işverenler açısından kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu vurgulayarak "Eğitimlerin ilk 12 haftasında 5 gün ASO Sürekli Eğitim Merkezinde teorik ve laboratuvar eğitimi alacak olan kursiyerler haftada 1 gün de işletmede İşbaşı eğitimine gidecek.



Böylece işverenler, işe almayı planladığı kursiyerin mesleki gelişimini haftalık olarak gözlemleme imkanına sahip olacak. Eğitimin birinci 12 haftalık dönemini tamamlayan kursiyerler ikinci 12 haftalık dönemde haftada 6 gün işletmede mesleki uygulama eğitimi alacak.



İşletmeler 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az %50'sini minimum 24 hafta istihdam edecek. Kursiyerlere ilk 24 hafta süresince ödenecek olan günlük 77 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası da İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu süreçte hem kursiyerler hem de işverenlerin gideri olmayacak" ifadelerini kullandı.



Bu ay içinde MEGİP kapsamında, ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişinin eğitime başlayacağını ifade eden Tütek, kısa sürede bu sayının 360'a ulaşmasını beklediklerini vurguladı.



Tütek, merkezde her 3 aylık dönemde 360 kişinin eğitim göreceğinin bilgisini de paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA