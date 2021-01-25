Asos, iflas eden Arcadia markalarını satın almak için görüşmeler yapıyor
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Asos, iflas eden Arcadia markalarını satın almak için görüşmeler yapıyor

25.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:54
Asos, iflas eden Arcadia markalarını satın almak için görüşmeler yapıyor

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos, iflas eden Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını satın almak için görüşmeler yaptığını duyurdu.

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos, iflas eden Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını satın almak için görüşmeler yaptığını duyurdu.

Asos'tan yapılan açıklamada, Kasım 2020'de iflasını açıklayan Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarının satın alınması için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Satın alma için görüşmelerin yürütüldüğü markaların Asos'un müşteri temeliyle uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, sadece markaların satın alınması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Arcadia Group'un mağazalarına alıcı bulunamaması durumunda gruba bağlı 444 mağazanın kapanması ve 13 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Asos, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Lichfield kentinde 90 milyon sterlin ek yatırımla 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir depolama merkezi kuracağını duyurmuştu.

Asos'un vergi öncesi karı, Ağustos 2020 itibarıyla yıllık bazda 109 milyon sterlin artarak 142,1 milyon sterline yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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