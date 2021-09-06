ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı
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ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı

ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Kültür Sanat

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun (ASOF) faaliyet programında yer alan ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun (ASOF) faaliyet programında yer alan ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı.

Gölköy Barajı'nda düzenlenen ve 11 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek yarışmada, 20 ilden yaklaşık 100 olta balıkçısı, 26 istasyonda balık yakalamak için mücadele ediyor.

Oltayla yakalanıp bot yardımıyla gölden çıkarılan balıklar, boyutu ve kilosu belirlendikten sonra tekrar göle bırakılıyor.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, balık tutmaya sabah yağmurlu havada başladıklarını belirterek, "Şu anda hava iyi. 26 sektör var. Her sektörde dörder, bir iki sektörde üçer yarışmacı var. Toplamda 100 civarında bir katılım var." diye konuştu.

Amaçlarının yaşatmak olduğunu vurgulayan İnanç, "Yaşatmak ve örnek olmak tek amacımız. Bu balık bizden sonraki nesillere de kalsın. Çocuklarımız da bu hobiden istifade etsin. Bu işin turizmi, sporu olsun." dedi.

İnanç, yarışmanın 11 Eylül'de biteceğini ve o gün saat 12.00'de ödül töreni yapacaklarını kaydetti.

ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı
ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı
ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı
ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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