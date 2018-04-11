Aso Üyelerine 'Nefes Kredisi'

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyelerine 75 milyon TL "Nefes Kredisi" kullandıracak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi kapsamında ASO üyesi KOBİ'ler aylık 0,99 faiz oranıyla 200 bin TL'ye kadar ilk altı ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank,

Denizbank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle Oda'ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaklar. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek olan şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 0,99 faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Kredi asgari limiti 50 bin TL, azami limiti ise 200 bin TL olan nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara ödemesiz ( ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek. Kredi Garanti Fonu proje kapsamında KOBİ'lere yüzde 80 oranında Hazine destekli kefalet sağlayacak.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bu projeyle TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların önemli bir güç birliği gerçekleştirdiğini belirterek, "KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Bu güç birliği onlara nefes aldıracak. Yıllardır yüksek faizlerle iş yapmanın zorluklarını vurguluyoruz. ASO olarak elimizi taşın altına koyup küçük ölçekli üyelerimizin uygun faizlerle finansmana erişimine bir katkı sağladığımız için mutluyuz" dedi.

Bu projenin ticari kredi faizlerinin düşürülmesine önemli katkı sağlayacağına da dikkat çeken Özdebir, "Umarım ticari kredilerde bu faiz oranları kalıcı hale gelir ve bu projeye destek verenlerin dışındaki bankalar da reel sektöre uygun maliyetlerle kredi vererek, ticaretin ve yatırımın önünü açmaya katkı sağlarlar" ifadelerini kullandı.

ASO üyelerinin krediye büyük bir ilgi gösterdiğine de dikkat çeken Özdebir, "Bugüne kadar yaklaşık 400 üyemiz kredi müracaatı için bizden belge aldı. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA