Aso Üyelerine 75 Milyon Liralık Nefes Kredisi

ASO'nun üyelerine 75 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Özdebir, "Umarım bu faiz oranları ticari kredilerde kalıcı hale gelir ve ticaretin, yatırımın önünün açılmasına katkı sağlanır" dedi.