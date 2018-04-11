Aso Üyelerine 75 Milyon Liralık Nefes Kredisi
ASO'nun üyelerine 75 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Özdebir, "Umarım bu faiz oranları ticari kredilerde kalıcı hale gelir ve ticaretin, yatırımın önünün açılmasına katkı sağlanır" dedi.
ASO'nun üyelerine 75 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Özdebir, "Umarım bu faiz oranları ticari kredilerde kalıcı hale gelir ve ticaretin, yatırımın önünün açılmasına katkı sağlanır" dedi.
Kaynak: Dunya.com