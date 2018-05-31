Aso Üyeleri İlk 500'de Rekor Kırdı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında Ankara Sanayi Odası üyesi 39 sanayi kuruluşu yer aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2017 yılı verileriyle oluşturulan 500 büyük listesine ASO üyesi 32 özel, 7 kamu şirketi girerken, Ankara bir önceki yıl toplam 37 olan firma sayısını 39'a çıkarmış oldu.

Bir önceki yıl ikinci 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan 3 özel Ankara firmasının ilk 500'e çıkmasıyla, özel firma sayısı 32'ye çıkarken, kamunun ağırlığı bir eksilerek yediye düştü. 6 savunma sanayi şirketinin de yer aldığı Ankara firmaları, listede 174 firması olan İstanbul'dan sonra en çok firması olan ikinci şehir ünvanını korudu. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ilk 500'de geçen yıl ikinci sıraya çıkan Ankaralı sanayicilerin bu yıl rekor kırdığını belirtti. Ankara'nın bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdebir, "Başkentin Sanayiinden, Sanayinin Başkentine hedefimize adım adım ilerliyoruz. Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum" dedi. Özdebir, listede yer alan ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğini söyledi.

500 büyük listesinde yer alan 39 ASO üyesi:

"EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş., Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Et ve Süt Kurumu, ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş., MAN Türkiye A.Ş.,İsmini açıklamayan bir şirket, Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., Tarım Kredi Yem San. ve Tic. AŞ., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş., RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş., Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş., HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş., Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş., Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş., Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş., Nurol Makine ve Sanayi AŞ., Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ., Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş., Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş., Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş., Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine San. ve Tic. AŞ., Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş., Demir Export AŞ." - ANKARA